Российские компании отказываются принимать на работу вернувшихся на родину релокантов. По данным РБК , люди, несколько лет назад уехавшие за границу с топовых позиций, теперь не могут никуда устроиться.

В Россию сейчас вернулись уже 40–50% граждан, которые уехали из России в 2022–2023 годах. Однако их прежние должности уже заняты. Рынок остыл, зарплаты снизили, а на местах релокантов — молодые специалисты.

Кроме того, наниматели считают, что у релокантов завышенные запросы. У вернувшихся россиян нарушилось понимание российских реалий, уточнили источники РБК.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить релокантам работать на госслужбе. По его словам, человек, оставивший родину, не может быть государственным и муниципальным служащим. Россияне, покинувшие страну в 2022–2023 годах и поддержавшие киевский режим, предали родину и своих близких. По мнению Володина, этому нет оправдания.