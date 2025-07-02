Кремль раскрыл подробности переговоров Путина и Макрона

Песков: Путин и Макрон не договаривались о личной встрече в ходе разговора

Разговор по телефону президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона носил содержательный характер и продолжался более двух часов. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в ходе диалога главы двух государств не поднимали вопрос о личной встрече.

«Пока телефонный формат вполне достаточен для того, чтобы обмениваться позициями», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что лидеры двух стран воспользовались возможностью донести свои позиции по внешней политике и обменялись мнениями по разным вопросам.

«Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности вести диалог», — подытожил Песков, отметив, что с инициативой переговоров выступила Франция.

Президент России и французский лидер провели первый за три года телефонный разговор в минувший вторник, 1 июля. Главной темой для разговора стал Иран и его ядерная программа. Лидеры двух стран отметили, что как постоянные члены Совета Безопасности ООН на них лежит ответственность за сохранение режима ядерного нераспространения.

Проблеме украинского урегулирования Путин и Макрон уделили меньше времени. Президент России заявил, что оно должно носить долгосрочный характер, а для этого необходимо ликвидировать первопричины и учитывать новые реалии.