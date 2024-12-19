«По Фрейду». Захарова иронично оценила оговорку сотрудника Госдепа о Грузии

Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Миллера о санкциях против Грузии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала оговорку представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера, объяснившего причины введения санкций против Грузии. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

«Фрейд был бы доволен», — написала дипломат.

Захарова отреагировала на видео с выступлением Миллера, который в ходе брифинга заявил, что Вашингтон ввел санкции против Грузии из-за «подавления насильственных протестов». Американский чиновник спустя паузу поправился, уточнив, что за «насильственное подавление протестов».

До этого дипломат призвала молдавского президента Майю Санду заплатить за газ вместо распространения сказок о шантаже со стороны России.

В конце ноября США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, осудив Тбилиси за чрезмерное использование силы со стороны полиции во время протестов.