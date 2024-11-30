США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сообщили на сайте Госдепа.

Там заявили, что антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили ключевые принципы партнерства между двумя государствами. Оно было основано на приверженности демократии, верховенству закона, усилиям по борьбе с коррупцией, уважению основных свобод и прав человека.

«В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма», — заявили в Госдепе.

США выразили сожаление из-за решения Грузии приостановить вопрос о вступлении в Евросоюз. Американские власти осудили чрезмерное использование силы со стороны полиции во время протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее сообщила, что не сложит свои полномочия после истечения срока мандата. Лидер республики заявила о «нелегитимности» парламента.