Новая стратегия нацбезопасности США не включает в себя критику России. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Приоритетными пунктами в документе обозначены урегулирование украинского кризиса и восстановление «величия Европы». Автор публикации отметил, что это звучит обнадеживающе.

В последнее время европейских лидеров стало беспокоить, что со стороны Вашингтона отсутствует критика в адрес России, но под сомнением оказалась собственная легитимность США.

По мнению американских властей, главная проблема Европы не в России, а западным странам из-за массовой миграции грозит «цивилизационное стирание». На этом фоне в некоторых странах — членах НАТО будет сильно преобладать неевропейское население.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что США своей новой Стратегией нацбезопасности разбили надежды Украины на расширение НАТО, писал RT. Кроме того, американские власти бросят Европу, если она спровоцирует конфликт с Россией.