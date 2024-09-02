Пляжный отпуск Байдена назвали последним из-за нависшей над миром ядерной угрозы

Дотком: Байдену после отпуска на пляже придется переехать в ядерный бункер

Фото: РИА «Новости»

Президент США Джо Байден взял двухнедельный отпуск. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком допустил, что вместо Белого дома ему придется вернуться в бункер. Бизнесмен написал об этом в соцсети X.

«Провели бы вы 16 дней на последний отпуск на пляже, если бы знали, что вскоре переедете в ядерный бункер?» — спросил он своих подписчиков.

Байден ушел в отпуск сразу после съезда Демпартии в Чикаго. Первые дни он провел в Санта-Барбаре, затем уехал в Делавэр.

Его давний соперник, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой США и всего мира. Он призвал сторонников позаботиться о том, чтобы никто не использовал столь «разрушительную силу».

Бывший член палаты представителей Тулси Габбард заявила, что именно Байден и Демпартия подтолкнули страны к ядерной войне.

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