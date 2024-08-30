Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой США и всего мира

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Висконсин назвал ядерное оружие главной проблемой для своей страны и всего мира. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел. Мы должны позаботиться о том, чтобы она никогда не была использована», — заявил он.

Трамп предположил, что в ближайшие пять лет Китай догонит США в плане оснащенности ядерных арсеналов. При этом известно, что США до сих пор остаются единственной страной, применившей подобное вооружение против другого государства.

Трамп также оценил возможности вице-президента Камалы Харрис, являющейся кандидатом от демократов на предстоящих президентских выборах, договариваться с лидерами других стран. В частности, Китая и Северной Кореи. В этом плане Трамп жестко высказался, отметив, что Харрис «не производит впечатление лидера» и вряд ли сумеет вести диалог с Си Цзиньпином или Ким Чен Ыном.

Ранее на Западе усомнились, что Трамп выполнит свое обещание по прекращению украинского конфликта за один день. Дело в том, что американский политик не учел того, что российские военные успешно выигрывают все сражения с ВСУ на поле боя.