Байден не бросил руководить США даже на каникулах

Президент США Джо Байден не перестал руководить страной, несмотря на то, что находится в отпуске. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Его процитировало РИА «Новости» .

«Президент в отпуске, но никогда нельзя отключиться от такой работы, он и не пытается», — сказал он.

По словам Кирби, Байден проводит телефонные переговоры с мировыми лидерами и продолжает выполнять свои обязанности. Представитель Белого дома подчеркнул, что государством продолжает руководить именно «президент Джо Байден».

После выступления на съезде демократов в Чикаго Байден уехал в Санта-Барбару, где пробыл до воскресенья. Сейчас он находится в своей пляжной резиденции в штате Делавэр.

Недавно Байден поделился своими планами на пенсию. Он с иронией предположил, что может стать блогером. По мнению журналистов издания Wall Street Journal, глава Белого дома оставит после себя печальное наследие.