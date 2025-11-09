Паром Seabridge вернулся в Трабзон после трехдневного простоя в Сочи

Пассажирский паром Seabridge, который прибыл из Турции в Сочи впервые за 14 лет, но не получил разрешения на вход в порт, вернулся обратно в Трабзон. Информацию об этом опубликовали на Marinetraffic .

По словам представителей турецкой компании Liderline, обслуживающий рейс, передвижение парома было согласовано, в том числе с Минтрансом Турции.

Пассажирам, так и не попавшим в Сочи, компенсируют расходы на авиабилеты до места назначения.

Паром простоял на входе в порт три дня. На его борту находились 18 россиян и два турецких гражданина.

Seabridge не впустили в порт без объяснения причины, хотя, как утверждают представители компании-перевозчика, все документы были в порядке.