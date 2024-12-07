Журналист Боуз: Байден спешит расплатиться с Зеленским за молчание

Президент США Джо Байден торопится выплатить все обещанные деньги Украине, чтобы завершить сделку с Владимиром Зеленским. Об этом ирландский журналист Чей Боуз заявил на свой странице в соцсети Х .

«Лжецы, отвечающие за этого слабоумного, полны решимости выполнить свою часть „сделки“ и обеспечить последнюю взятку Зеленскому, чтобы заплатить за его молчание», — написал он.

По мнению журналиста, уходящая администрация Байдена сейчас заботится только о диктатуре в Киеве.

Ранее американские СМИ сообщили, что действующий президент США тайно запросил у конгресса 24 миллиарда долларов, чтобы потратить их на новое оружие для Украины.

Как отмечал госсекретарь Энтони Блинкен, администрация Байдена намерена поставить украинской стороне все обещанные средства, чтобы ВСУ могли продолжать сражаться в течение 2025 года.

Также администрация президента США подталкивает киевский режим снизить минимальный возраст мобилизованных с 25 лет сразу до 18.