В Южной Корее опровергли связь переработки ядерного топлива с военными задачами

Проект Южной Кореи в сфере переработки ядерного топлива не имеет отношения к военным задачам. Об этом заявил глава МИД Южной Кореи Чо Хен на пресс-конфиренции во время саммита АТЭС в Кенчжу, его процитировало РИА «Новости» .

Министр объяснил, что до сих пор в Корее отработанное ядерное топливо хранили только в специализированных водяных бассейнах. Вместимость таких хранилищ скоро кончится. В итоге страна направила США запрос на разрешение производить ядерное топливо и перерабатывать его на территории Штатов, чтобы «решить экологические и экономические проблемы».

«США в принципе согласились с этим предложением, и теперь, как ожидается, стороны будут проводить дальнейшие переговоры. <… > Хочу подчеркнуть, что это не имеет никакого отношения к „ядерной латентности“», — сказал Чо Хен.

По словам главы МИД, Южная Корея не стремится наращивать потенциальные ядерные возможности.

На территории страны функционирует более 20 атомных реакторов, однако местные жители против строительства новых хранилищ для отработанного топлива. В итоге государство рискует оказаться в ситуации, когда размещать радиоактивные отходы будет негде, что представляет существенную угрозу безопасности.