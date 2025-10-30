Дмитрий Песков заявил, что испытания «Буревестника» не считаются ядерными
Испытания ракеты «Буревестник» не носят ядерного характера. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
Он отметил, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что другие государства занимаются испытанием ядерного оружия.
«До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. Если каким-то образом имеется в виду испытание „Буревестника“, то это не является ядерным испытанием никоим образом», — сказал Песков.
Ранее исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что руководству США понадобится три года, чтобы опять начать подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде.
По его словам, у государства, несмотря на громкие слова Трампа, нет военных и технических оснований возобновлять эту программу.