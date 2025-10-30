Дмитрий Песков заявил, что испытания «Буревестника» не считаются ядерными

Испытания ракеты «Буревестник» не носят ядерного характера. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что другие государства занимаются испытанием ядерного оружия.

«До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. Если каким-то образом имеется в виду испытание „Буревестника“, то это не является ядерным испытанием никоим образом», — сказал Песков.

Ранее исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что руководству США понадобится три года, чтобы опять начать подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде.

По его словам, у государства, несмотря на громкие слова Трампа, нет военных и технических оснований возобновлять эту программу.