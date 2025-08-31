Планы Германии в отношении Украины изменились
Bild: Германия отказалась отправлять свои войска на Украину
Правительство Германии больше не рассматривает вопрос отправки военных бундесвера для контроля соблюдения перемирия. Тему отложили на неопределенный срок, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на кабмин.
Вернуться к обсуждению ФРГ готова лишь тогда, когда от Трампа последуют конкретные шаги для завершения конфликта. Пока в Берлине не верят во встречу Путина и Зеленского.
«Но даже если между Россией и Украиной будет достигнуто соглашение, правительство намерено помогать в первую очередь деньгами. Власти сомневаются, будет ли вообще размещение западных солдат после отказа Трампа участвовать в этом», — указали в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что конфликт на Украине может затянуться еще на много месяцев. На следующей неделе представители стран Европы и США соберутся, чтобы обсудить дальнейшие действия.