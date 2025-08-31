Планы Германии в отношении Украины изменились

Правительство Германии больше не рассматривает вопрос отправки военных бундесвера для контроля соблюдения перемирия. Тему отложили на неопределенный срок, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на кабмин.

Вернуться к обсуждению ФРГ готова лишь тогда, когда от Трампа последуют конкретные шаги для завершения конфликта. Пока в Берлине не верят во встречу Путина и Зеленского.

«Но даже если между Россией и Украиной будет достигнуто соглашение, правительство намерено помогать в первую очередь деньгами. Власти сомневаются, будет ли вообще размещение западных солдат после отказа Трампа участвовать в этом», — указали в публикации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что конфликт на Украине может затянуться еще на много месяцев. На следующей неделе представители стран Европы и США соберутся, чтобы обсудить дальнейшие действия.