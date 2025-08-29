Мерц озвучил новый прогноз по Украине

Мерц: конфликт на Украине может затянуться на много месяцев

Конфликт на Украине может затянуться еще на много месяцев, поэтому Европа должна быть готова к подобному развитию событий. Таким прогнозом поделился канцлер Германии Фридрих Мерц, его процитировало AFP.

«Эта война, возможно, будет длиться еще много месяцев. Мы в любом случае должны быть к этому подготовлены», — сказал Мерц.

Он добавил, что на следующей неделе состоится обсуждение дальнейших действий. В дискуссии примут участие первые лица европейских стран и США.

Также канцлер ФРГ поделился прогнозом по поводу личного контакта президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, их встреча, «очевидно», не состоится.

До этого Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время Путин не встретится с Зеленским, чтобы обсудить условия мирного урегулирования конфликта. Таким образом Германия предполагает усилить давление на российские власти.