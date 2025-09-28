План Зеленского в отношении НАТО раскритиковали на Западе
Журналист Лисицкий: план Зеленского втянуть НАТО в войну с РФ провалится
Вовлечение НАТО в конфликт с Россией не поможет Украине, а приведет к обратному результату. Главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий заявил об этом на YouTube-канале.
Он усомнился в том, что члены Североатлантического альянса пойдут на поводу президента Украины Владимира Зеленского и захотят воевать. Лисицкий не уверен в том, что эта операция оправдана.
«Какую цель она достигнет? <…> На этом Украина и закончится», — сказал журналист.
По мнению Лисицкого, Зеленский оторвался от реальности, если счел, что при поддержке НАТО Украина сможет пойти в контратаку. Он заявил, что противоречия в его плане не нашли отклика ни в одном СМИ.
Ранее НАТО решил усилить группировку в Балтийском море. В регион направится дополнительный фрегат с системами ПВО.