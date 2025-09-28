Президент Украины Владимир Зеленский все больше производит впечатление неуравновешенного человека. Об этом экономист Филип Пилкингтон написал в соцсети X.

«Зеленский становится все более неуравновешенным и зависимым от психологических атак с использованием дронов», — отметил он.

Эксперт считает, что украинский лидер пытается распространить конфликт на Евросоюз и НАТО с помощью психологических операций с использованием дронов. Однако, как отметил Пилкингтон, европейцы сами виноваты в этом, ведь они слишком долго терпели это насилие.

Обвинения Зеленского в отношении Венгрии вызвали сомнения по поводу его ментального состояния и на Украине. По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, глава киевского режима давно потерял рассудок и здравый смысл. Политик призвал признать его террористом.