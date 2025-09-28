НАТО усилит присутствие в Прибалтике после дронов в Дании

В Балтийское море выйдет дополнительный фрегат НАТО с системой ПВО. Североатлантический альянс усилит присутствие в регионе из-за провокации в Дании, сообщило агентство Reuters .

«В регионе Балтийского моря НАТО будет проводить еще более усиленный надзор с использованием новых многоцелевых сил и средств», — объявил представитель альянса.

НАТО задействует дополнительно как минимум один фрегат с системами ПВО, а также новые платформы наблюдения, разведки и зондирования. Усиление группировки связано с обнаружением беспилотников в Дании.

Неопознанные дроны засекли у аэропорта Копенгагена, в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и Войенсе. Ирландский журналист Чей Боуз обвинил НАТО в провокациях, которые чреваты открытым военным столкновением с Россией.