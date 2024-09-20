Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией

Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить украинский конфликт в 2024 году. О намерении поставить точку он рассказал в ходе совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщило издание «РБК-Украина».

По мнению Зеленского, именно его «формула мира» позволит завершить конфликт.

«Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй „саммит мира“ — саммит, который сможет поставить точку в этом конфликте», — отметил он.

Зеленский добавил, что решение об окончательном завершении противостояния должны принять именно на этой конференции.

Ранее он заявил, что Украина ждет решения властей США по так называемому «плану победы». До тех пор страна будет жить по «плану Б».