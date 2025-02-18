Плакавший из-за Трампа глава Мюнхенской конференции Хойсген купил квартиру в США

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, который ранее жаловался на «Америку при Трампе», несколько лет назад купил квартиру в Нью-Йорке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты ознакомились с документами городского реестра департамента финансов Нью-Йорка. Хойсген купил двухкомнатную квартиру за 780 тысяч долларов в ноябре 2020 года. Покупку он совершил в разгар первого президентского срока Дональда Трампа.

Мюнхенская конференция состоялась на прошлой неделе. Больше всего она запомнилась громким выступлением вице-президента США Джей-Ди Вэнса, который обвинил Европу в игнорировании интересов своих граждан.

После этих слов Хойсген назвал мероприятие кошмаром для европейских стран. По его словам, из-за прихода к власти Трампа, Америка живет «на другой планете». Также во время своей речи на церемонии закрытия конференции Хойсген расплакался.