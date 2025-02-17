Глава Мюнхенской конференции Хойсген назвал ее кошмаром для Европы

Мюнхенская конференция по безопасности в 2025 году стала кошмаром для Европы. Такое мнение выразил руководитель форума Кристоф Хойсген в эфире телеканала ZDF .

«В каком-то смысле это был европейский кошмарный сон», — сказал он.

По словам руководителя, на мероприятии хорошо запомнилось выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса. После него стало понятно, что Штаты теперь живут «на другой планете».

«Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в своих публичных выступлениях, потому что боятся своего президента [Дональда Трампа]», — сказал Хойсген.

По его мнению, европейским странам следует объединиться в случае начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Глава форума призвал Европу разработать собственный мирный план.

Ранее стало известно, что Хойсген расплакался во время церемонии закрытия Мюнхенской конференции. Он отметил, что форум начался как трансатлантический, а потом выступил Вэнс и обвинил европейских лидеров в подавлении свободы слова и отсутствии демократии.