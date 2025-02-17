Глава Мюнхенской конференции Хойсген расплакался на церемонии закрытия
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не сдержал эмоций и расплакался во время церемонии закрытия. Видео опубликовала газета The Express Tribune на YouTube-канале.
В ходе выступления Хойсген отметил, что конференция начиналась как трансатлантическая, а потом выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, обвинивший европейских политиков якобы в подавлении свободы слова и отсутствии демократии. Американский представитель назвал настоящей угрозой Европе не Россию и Китай, а отход европейцев от их ключевых ценностей.
«После выступления вице-президента Вэнса в пятницу, мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая», — сказал он.
Хойсген поблагодарил лидеров ЕС за то, что они высказались по поводу речи американского политика. В частности, Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала провокацией слова Вэнса.
Кроме того, Хойсген заявил, что якобы президент Украины Владимир Зеленский борется за демократию, свободу и верховенство права последние три года.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что разработка программы для Украины, подобной «плану Маршалла», могла бы стать отличной идеей.