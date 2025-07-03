Киселев допустил закрытие «Sputnik Азербайджан» после ареста сотрудников

Условий для продолжения работы агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку больше нет после необоснованного задержания журналистов. С таким заявлением выступил генеральный медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он добавил, что медиагруппа обеспечит всю необходимую правовую защиту арестованным по надуманным обвинениям сотрудникам агентства.

«С сожалением вынужден констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности „Sputnik Азербайджан“ в этой стране отсутствуют», — привело заявление Киселева РИА «Новости».

Глава «России сегодня» добавил, что, кроме двух россиян, руководивших агентством, под стражу отправились несколько сотрудников редакции — граждане Азербайджана.

«В медиагруппе „Россия сегодня“ глубоко обеспокоены задержанием уже четвертые сутки», — добавил Киселев.

Все предъявленные обвинения он назвал несостоятельными, а решение суда об отправке работников редакции под стражу — вызванным надуманными предлогами.

«Будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов», — пообещал глава медиагруппы.

Силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» в минувший понедельник, 30 июня. МВД республики заявило о задержании семи человек, включая исполнительного директора агентства Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова.

Вместе с ними силовики увезли журналиста российского агентства Ruptly Айтекин Гусейнову, приехавшую с редакционным заданием для фиксации проведения обысков.

Суд отправил россиян и, как стало известно, часть сотрудников редакции под стражу на четыре месяца.

На следующий день в Баку задержали еще несколько россиян, которых обвинили в торговле наркотиками и киберпреступлениях. Журналисты выяснили, что в руки силовиков попали IT-предприниматели, программисты, туристы и один студент.