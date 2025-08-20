Пятерых солдат отстранили от службы в 22-м королевском полку канадской армии из-за видео 2023 года, на котором они во время пьянки выполняют нацистское приветствие. Об этом сообщил телеканал CBC .

Видео попало к командующему Сухопутными войсками генерал-лейтенанту Майку Райту 6 августа. Тут же началось расследование, которое установило имена причастных. Их планируют привлечь к административной и дисциплинарной ответственности.

Ранее посол Канады в России Сара Тейлор посетила мемориал на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, где заявила, что необходимо помнить не только о погибших в блокаду, но и «о последствиях пакта Молотова — Риббентропа и Ялты».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Тейлор в попытке переписать историю, а заместителя последней Брайана Эбеля вызвали в министерство.