Захарова раскрыла издевательские цели посла Канады у монумента «Родина-мать»

Мария Захарова в своем Telegram-канале резко отреагировала на визит посла Канады Сары Трейси на Пискаревское кладбище. По мнению представителя МИД России, дипломат использовала мемориал «Родина-мать» в политических целях.

Гнев Захаровой вызвал пост пресс-представителя канадского посла в Х. В публикации размещено несколько фото, на которых показано, как Трейси возложила цветы к монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище.

Трейси также написала, что «наше лучшее подношение мертвым — это правда», добавив, что необходимо помнить не только о страданиях жителей Ленинграда, но и «о последствиях пакта Молотова — Риббентропа и Ялты», чтобы «не искажать историю ради собственной выгоды».

Захарова назвала эти слова кощунственными и заявила, что в коротком заявлении посол фактически приравняла СССР к нацистской Германии, исказив исторические события.

Представительница МИД России расценила поведение посла как попытку переписать историю и «издевательский перформанс».

Ранее Захарова рассказала, что Россия не собирается нападать на Германию.