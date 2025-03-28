Замглавы канадской дипмиссии вызвали в МИД России

Заместителя главы канадской дипломатический миссии в Москве Брайана Эбеля вызвали в МИД. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эбелю сделали демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в РФ Сары Тейлор после возложения цветов к монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

Дипломату напомнили о неприемлемости упоминания блокады Ленинграда в предвзятой увязке с Ялтинской конференцией и Пактом Молотова — Риббентропа.

МИД подчеркнул, что заложенная при этом инсинуация оскорбительна и кощунственна для памяти жертв-блокадников и всего российского народа.

«Представляет собой неуклюжую попытку исказить исторические факты и оправдать преступления немецко-фашистских захватчиков. Реплика Сары Тейлор особенно неуместна в преддверии празднования 80-летия Великой Победы, вклад в которую внесла и участвовавшая в антигитлеровской коалиции канадская сторона», — подчеркнули в МИД.

Тейлор заявляла о необходимости помнить «последствия Пакта Молотова — Риббентропа и Ялты, а также не искажать правду».

Представитель МИД России Мария Захарова расценила поведение посла как попытку переписать историю.