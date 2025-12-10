Пятеро военных Таиланда погибли в боях на границе с Камбоджей

Число погибших военнослужащих Таиланда в боях на границе с Камбоджей выросло до пяти. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на второй военный округ Сухопутных сил страны.

Очередным погибшим оказался 20-летний военный из провинции Сисакет. Количество раненых составило 68 человек.

По данным ВС Таиланда, армия Камбоджи потеряла 61 человека убитыми.

Ситуация на границе двух государств обострилась 7 декабря. Камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел позиций Таиланда в приграничной зоне.

Обострение на границе не коснулось российских туристов, они не обращались в консульство по этому поводу, сообщил ранее посол в Таиланде Евгений Томихин.