Посол Томихин рассказал, что обострение ситуации на границе Таиланда и Камбоджи не коснулось российских туристов

Посол России в Таиланде Евгений Томихин в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» сообщил, что российские граждане не обращались в консульство по поводу обострения обстановки на границе Таиланда и Камбоджи. Он уточнил, что конфликт является двусторонним вопросом двух государств, подчеркнув стремление России к мирному разрешению спора.

Дипломат отметил популярность Таиланда среди россиян (за 2023 год страну посетили почти 1,5 миллиона туристов) и добавил, что большинство отдыхающих выбирают юг королевства, включая остров Пхукет, тогда как приграничные территории менее популярны среди гостей из России.

Для безопасности туристов представитель российского посольства рекомендовал внимательно отслеживать официальную информацию местных властей и при необходимости обращаться в консульство. Пока сообщений о проблемах российских граждан не поступало, заключил Томихин.