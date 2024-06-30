Пять индийских танкистов утонули в реке на границе с Китаем

ABC News: в Индии пятеро военных утонули в танке при переправе через реку у КНР

Narendra Modi/Twitter.com
Фото: Narendra Modi/Twitter.com/Global Look Press

Пятеро военных погибли во время попытки переправиться на танке через реку в индийском штате Ладакх рядом с китайской границей. Об этом сообщило агентство ABC News.

Боевая машина затонула 29 июня во время военных маневров. Танкисты в рамках учений переправлялись через реку Шайок, уровень воды в которой резко поднялся. ЧП произошло в районе Сасер-Брангса, недалеко от границы, разделяющей Индию и Китай.

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх выразил слова соболезнования родственникам погибших военнослужащих.

«Мы никогда не забудем образцовое служение наших доблестных солдат», — указал министр.

Ранее в Колумбии потерпел крушение военный вертолет Ми-17. ЧП произошло в штате Боливар, в результате погибли девять человек: шесть офицеров и два солдата.

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