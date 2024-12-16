Пьяный подросток застрелил свою семью в Нью-Мексико

В американском штате Нью-Мексико задержали подростка, который убил четырех своих родственников. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Рано утром в субботу, 14 декабря, шестнадцатилетний юноша, который был сильно пьян, позвонил в службу спасения и сообщил о смерти людей возле города Белен. Подросток добровольно сдался правоохранителям, прибывшим на место происшествия.

Сотрудники полиции нашли в доме тела четырех человек 42, 35, 16 и 14 лет, а также пистолет.

Убившему свою семью юному жителю Нью-Мексико предъявили обвинения по четырем пунктам.

Ранее около отеля New York Hilton Midtown в Нью-Йорке неизвестный застрелил главного исполнительного директора американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.