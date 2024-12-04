Главу страховой компании UnitedHealthcare убили на улице в Нью-Йорке

Неизвестный застрелил главного исполнительного директора американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона около отеля New York Hilton Midtown в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета The New York Post.

Мужчина приехал в отель, чтобы поучаствовать в конференции для инвесторов. В какой-то момент перед ним появился преступник и начал стрелять.

Томпсона доставили в больницу в тяжелом состоянии, позже мужчина скончался. По данным издания, киллер в маске скрылся на электровелосипеде. В данный момент его разыскивают, расследование дела продолжается.

UnitedHealthcare входит в группу компаний UnitedHealth Group — крупнейшую медицинскую страховую компанию в США. Брайан Томпсон начал свою карьеру в 2004 году.

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