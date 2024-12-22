Писториус призвал Германию готовиться к противостоянию с Россией

В случае нападения со стороны России Германия должен быть готова к военным действиям. Иначе страну ждет поражение, отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью медиагруппе Funke.

«Мы должны быть в состоянии вести войну. Это была бы оборонительная война, но это была бы война. Если бы мы не смогли ее вести, мы бы проиграли», — сказал он.

Писториус отметил, что Германия тратит в год около 90 миллиардов евро, чтобы закрыть все бреши в обороне. По мнению министра, сейчас страна находится «на пути к состоянию готовности к войне», но немецкое общество сможет быстро адаптироваться к изменившейся ситуации с безопасностью.

Ранее министр обороны ФРГ пообещал, что немецкие военные не появятся на Украине до завершения конфликта, но потом их отправят как миротворцев при согласии Москвы и Киева.