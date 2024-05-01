«Пиаровский характер». Законопроект США о запрете российского урана несерьезен | 360°

Мир 01 мая 2024, 13:36 «Пиаровский характер». Законопроект США о запрете российского урана несерьезен Редактор Уваров назвал законопроект США о запрете импорта урана из России пиаром РИА «Новости»

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Американский законопроект о запрете на импорт урана из России приняли для привлечения внимания. Главный редактор сайта по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров в интервью РИА «Новости» объяснил, что документ по сути разрешает Штатам продолжать закупки.

«Если в тексте законопроекта отбросить все красивые фразы и оставить только суть, то он сведется к утверждению: „Покупать российский урановый продукт нельзя, но если очень хочется, то можно, причем до 2028 года ровно в тех же объемах, что и до принятия закона“», — сказал Уваров.

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Вопрос о запрете импорта урана из России подняли в администрации лидера Штатов Джо Байдена. Еще в декабре 2023 года инициативу одобрила палата представителей конгресса. Речь идет о запрете на импорт низкообогащенного урана, который произвели в России или в одном из зарегистрированных в стране предприятий. Принятие инициативы поддержали единогласно.

«Законопроект носит пиаровский или даже предвыборный характер», — уверен Уваров.

Россия была для США основным поставщиком, на ее долю приходилась почти четверть всего объема урана для более чем 90 атомных станций, сообщила «Газета.ru». Продажи приносили РФ около одного миллиарда долларов в год.