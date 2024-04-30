В США решили рассмотреть запрет на импорт российского урана | 360°

Мир 30 апреля 2024, 03:34 В США решили рассмотреть запрет на импорт российского урана Bloomberg: в США изучают вопрос запрета на импорт российского урана РИА «Новости»

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В США рассматривают возможность введения ограничений на импорт урана из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Вопрос подняли в администрации лидера Штатов Джо Байдена. В декабре 2023 года инициативу одобрила палата представителей конгресса, сейчас проект рассматривают в качестве варианта действий. Речь идет о запрете на импорт низкообогащенного урана, который произвели в России или в одном из зарегистрированных в РФ предприятий.

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По данным журналистов, США закупают большую часть урана именно здесь. За него российская сторона получает около одного миллиарда долларов в год.

Ранее председатель спецкомитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин заявила, что санкции против России работают не очень эффективно. По ее словам, Международный валютный фонд предсказал, что российская экономика станет одной из самых мощных в 2024 году.