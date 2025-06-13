Пезешкиан пообещал, что Израиль пожалеет об ударах по Ирану

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что «мощный и законный ответ» Тегерана заставит Израиль сожалеть о своих действиях. Речь идет об атаках, которые произошли 13 июня. Заявление иранского лидера опубликовано на его сайте .

Пезешкян подчеркнул, что Иран ответит на израильскую агрессию решительно, твердо и мудро. Он призвал иранский народ сохранять единство перед лицом психологической войны, развязанной противником.

«Мы стали свидетелями жестокого и преступного нападения сионистского режима на Тегеран и другие города по всей стране, которое в одночасье унесло жизни невинных мирных жителей, включая женщин и детей, а также военных командиров и учёных-ядерщиков», — заявил он.

Этот варварский акт — грубейшее нарушение международных обязательств. Он обнажает преступную сущность сионистского режима, который существует за счет оккупации, агрессии и убийств детей.

По его словам, нападение, произошедшее в ночь на воскресенье, подтверждает то, о чём Исламская Республика говорила на протяжении многих лет: сионистский режим склонен к агрессии и преступлениям.

«Иранский народ и официальные лица не останутся в стороне от этого преступления, и мощный и законный ответ Исламской Республики Иран заставит врага пожалеть о своих глупых действиях», — подчеркнул президент.

Власти Ирана ввели временные ограничения на доступ к интернету, сообщил RT.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам в Иране, чтобы подорвать его ядерную программу. Есть погибшие и пострадавшие. Как написало издание Ynet, служба внешней разведки Израиля «Моссад» несколько лет планировала операцию против Ирана.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что Израиль переступил черту, и теперь Иран может свободно ответить на атаки.