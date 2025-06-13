Генштаб ВС Ирана: для ответного удара по Израилю нет ограничений

Израиль перешел все границы, и теперь у Ирана нет ограничений в ответе на атаки. Такое заявление сделали в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил исламской республики.

«Теперь, когда террористический режим, оккупировавший Иерусалим, перешел все красные линии, не осталось никаких ограничений для ответа на это преступление, и рука божественного возмездия покарает жестокий террористический режим и его сторонников», — заявили в минобороны.

В результате израильских ударов по Ирану погибли по меньшей мере шесть ученых, занимающихся ядерными исследованиями, сообщили «Известия». Удары Израиля будут расценены как попытка остановить научно-технический прогресс Ирана.

Утром 13 июня ЦАХАЛ ударил по ядерным объектам исламской республики. Иран начал принимать необходимые меры в области обороны, политики и права после израильских ударов. Страна выпустила более 100 дронов на Израиль.