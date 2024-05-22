Королевство Норвегия признает Палестину в качестве государства. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.

Решение вступит в силу с 28 мая.

«Правительство Норвегии приняло решение о признании Палестины в качестве государства», — заявили в норвежском кабмине.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что признание Палестины в качестве государства еще раз подчеркивает давнюю позицию Норвегии, согласно которой прочное решение конфликта на Ближнем Востоке может быть достигнуто только на основе существования двух государств.

«Палестинский народ имеет фундаментальное независимое право на самоопределение. И израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире в своих государствах. Не будет мира на Ближнем Востоке без решения о создании двух государств. Без палестинского государства не может быть решения на основе двух государств», — добавил политик.

Ранее стало известно, что Палестину в качестве государства также признает Испания.