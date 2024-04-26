Песков заявил, что весь мир следит за контактами Путина и Си Цзиньпина | 360°

Мир 26 апреля 2024, 13:47 Песков заявил, что весь мир следит за контактами Путина и Си Цзиньпина Песков: контакты Путина и Си Цзиньпина приковывают к себе внимание мира РИА «Новости»

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Контакты президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина приковывают к себе внимание всего мира. Подготовка к поездке российского лидера в КНР находится на завершающей стадии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По согласованию с нашими китайскими партнерами мы вместе объявим о сроках этой поездки», — отметил официальный представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что Россия и Китай дорожат своим суверенитетом. Обе страны испытывают давление со стороны Запада, но уверенно стоят на ногах.

Он добавил, что на повестке предстоящих переговоров будет широкий круг вопросов с акцентом на взаимные интересы.

Накануне Путин на съезде представителей РСПП заявил, что планирует поехать в Китай в мае.

Ранее в Астане состоялись переговоры министров обороны России и Китая. Стороны обсуждали совместные российско-китайские учения и партнерство по военной линии.