Министры обороны России и Китая обсудили военное сотрудничество в Астане | 360°

Армия 26 апреля 2024, 12:56 Министры обороны России и Китая обсудили военное сотрудничество в Астане Шойгу провел переговоры в Астане с новым министром обороны Китая Дун Цзюнем РИА «Новости»

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Совместная работа России и Китая в военной сфере поддерживает региональную и глобальную безопасность на фоне нестабильной обстановке в мире. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в первой очной беседе с новым китайским коллегой Дун Цзюнем на встрече руководителей оборонных ведомств стран ШОС в Астане.

Глава российского Минобороны подчеркнул, что совместные учения с китайскими военными укрепляют обороноспособность обеих стран, а также приводят к еще большему сближению и стратегическому взаимодействию.

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«Российско-китайское военное сотрудничество — важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности», — привела заявление Шойгу пресс-служба министерства.

Шойгу добавил, что сегодня это особенно важно на фоне обострения старых очагов напряженности, вызванных эгоистичными и неоколониальными действиями Запада.

По оценке министра, дружественные взаимодействия России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю и расширяются по всем направлениям. Главную роль в этом играют регулярные контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Шойгу подчеркнул, что взгляды России и Китая по многим вопросам современного миропорядка и международных проблем полностью совпадают.

«Убежден, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере», — добавил он.

Министр обороны Китая Дун Цзюнь согласился с мнением коллеги и отметил, что взаимодействие армий двух стран играет важную роль для достижения международной стабильности.

«В условиях изменчивой международной обстановки особенно важно, что взаимоотношения между нашими вооруженными силами сохраняют высокую динамику, отвечая веяниям эпохи. Наше взаимодействие имеет важное значение для стратегической стабильности на планете», — сказал Дун Цзюнь.

Впервые военачальники России и Китая провели переговоры по видеосвязи в конце января. По итогам беседы Шойгу заявил, что отношения двух стран в военной области развиваются по всем направлениям. При этом он отметил, что действия армий не направлены против других государств, поэтому о создании российско-китайского военного блока речь не идет.