Европа потребует ввести санкции против России при отказе от прекращения огня
Если президент России Владимир Путин на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая не согласится на прекращение огня, то европейские лидеры призовут американского лидера Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции. Об этом сообщили источники Bloomberg.
По словам собеседников журналистов, сама американская сторона пока не уверена, нужно ли вводить ограничения в случае продолжения боевых действий или отмены переговоров.
«Европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины и России в Турции, прежде чем подтолкнуть США к введению новых санкций против Москвы», — заявили источники.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский отказывается вести переговоры с кем-либо из российских представителей, кроме Путина. По мнению президента, встречи другого формата только оттягивают момент заключения мира.