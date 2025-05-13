Европа потребует ввести санкции против России при отказе от прекращения огня

Если президент России Владимир Путин на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая не согласится на прекращение огня, то европейские лидеры призовут американского лидера Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции. Об этом сообщили источники Bloomberg .

По словам собеседников журналистов, сама американская сторона пока не уверена, нужно ли вводить ограничения в случае продолжения боевых действий или отмены переговоров.

«Европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины и России в Турции, прежде чем подтолкнуть США к введению новых санкций против Москвы», — заявили источники.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский отказывается вести переговоры с кем-либо из российских представителей, кроме Путина. По мнению президента, встречи другого формата только оттягивают момент заключения мира.