Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на территориальные уступки, ведь у него другого выбора. Об этом сообщило Der Tagesspiegel.

«Зеленский загнан в угол: ему нужно идти на переговоры сейчас», — отметили в статье.

В материале напомнили, что коррупционный скандал и постоянные неудачи ВСУ на фронте негативно повлияли на переговорные позиции главы киевского режима. Кроме того, украинские боевики продолжают терять важные населенные пункты, что влияет на их моральный дух.

По мнению автора публикации, после отказа от переговоров Зеленскому останется надеяться только на помощь Европы, что может привести к затягиванию военных действий и ослаблению ВСУ.

Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что США пытались выяснить, с какими уступками могут смириться на Украине ради гарантий безопасности. В Евросоюзе также осознали, что Зеленскому придется отказаться от части территорий, иначе конфликт не завершится.