Песков заявил, что идею Трампа о «закрытии неба» над Украиной стоит осмыслить

Слова американского лидера Дональда Трампа о вероятном закрытии неба над Украиной стали новой темой, ранее ее не поднимали. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется спецоперация», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что идею главы Белого дома предстоит осмыслить и проработать.

До этого Трамп допустил, что в рамках возможных гарантий безопасности для Украины США могут предпринять действия по обеспечению закрытия украинского воздушного пространства.

Ранее Песков заявил, что Трамп, обещавший связаться с Путиным 8 июля для разговора на тему Украины, не звонил президенту России. Представитель Кремля предположил, что глава Штатов был занят.