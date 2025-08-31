Песков высоко оценил китайскую кухню на саммите ШОС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил достоинства китайской кухни на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщило РИА «Новости».

На приеме председателя КНР Си Цзиньпина для гостей саммита накрыли традиционный китайский стол.

«Прием [прошел] традиционно в максимально гостеприимной атмосфере, которую всегда обеспечивают китайские товарищи. И кухня великолепная китайская», — поделился официальный представитель Кремля.

Ранее Песков в шутку чуть не запутал ожидающих Путина журналистов. Пресс-секретарь пытался разрядить обстановку, работники СМИ оценили его слова смехом.

Визит Путина и российских представителей в Китай запланирован на четыре дня. Сегодня в Тяньцзине прошел саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, далее состоится официальная поездка в Пекин.