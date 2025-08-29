Саммит ШОС, закрытый разговор и парад. Все о программе Путина в Китае

Ушаков рассказал о встречах Путина на саммите ШОС и «чашке чая» с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин в ближайшее воскресенье отправится с четырехдневным визитом в Китай для участия в саммите ШОС в Тяньцзине, переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине и участия в военном параде, посвященном окончанию Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией. Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков заявил, что, кроме основных мероприятий, у Путина запланировано множество встреч с мировыми лидерами.

По итогам саммита участники встречи подпишут около 20 документов, главным из которых станет декларация глав государств. В ней лидеры стран ШОС отразят подходы к региональным и международным проблемам и пути их решения.

«Также они рассмотрят вопросы укрепления объединения, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей», — заявил представитель Кремля.

На встрече Совета, пояснил Ушаков, главы государств Шанхайской организации сотрудничества подведут итоги работы за последние два года.

После основного заседания начнется встреча в формате «ШОС плюс» с участием лидеров стран-наблюдателей и гостей от наблюдающей стороны.

Сразу же после заседания «ШОС плюс» наш президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Он подчеркнул, что это первая встреча политиков в нынешнем году. В ходе встречи они обсудят декабрьскую поездку Путина в Нью-Дели.

Глава государства также проведет переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Обсудят различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также и международные вопросы, будет обсуждаться Украина», — отметил помощник президента России.

Ушаков подчеркнул, что также президенты обговорят обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, в рамках ШОС Путин проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Сербии Александром Вучичем, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и встречу «на ногах» с премьер-министрами Камбоджи и Вьетнама.