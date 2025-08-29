Саммит ШОС, закрытый разговор и парад. Все о программе Путина в Китае
Ушаков рассказал о встречах Путина на саммите ШОС и «чашке чая» с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин в ближайшее воскресенье отправится с четырехдневным
визитом в Китай для участия в саммите ШОС в Тяньцзине, переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине и участия в военном параде, посвященном окончанию Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией. Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков заявил, что, кроме основных мероприятий, у Путина запланировано множество встреч с мировыми лидерами.
Встречи на саммите ШОС
На встрече Совета, пояснил Ушаков, главы государств Шанхайской организации сотрудничества подведут итоги работы за последние два года.
«Также они рассмотрят вопросы укрепления объединения, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей», — заявил представитель Кремля.
По итогам саммита участники встречи подпишут около 20 документов, главным из которых станет декларация глав государств. В ней лидеры стран ШОС отразят подходы к региональным и международным проблемам и пути их решения.
Еще одним важным документом станет утверждение Основных направлений развития организации.
После основного заседания начнется встреча в формате «ШОС плюс» с участием лидеров стран-наблюдателей и гостей от наблюдающей стороны.
Сразу же после заседания «ШОС плюс» наш президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Юрий Ушаков
Он подчеркнул, что это первая встреча политиков в нынешнем году. В ходе встречи они обсудят декабрьскую поездку Путина в Нью-Дели.
Глава государства также проведет переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Обсудят различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также и международные вопросы, будет обсуждаться Украина», — отметил помощник президента России.
Ушаков подчеркнул, что также президенты обговорят обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Кроме того, в рамках ШОС Путин проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Сербии Александром Вучичем, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и встречу «на ногах» с премьер-министрами Камбоджи и Вьетнама.
Переговоры с Си Цзиньпином
После окончания саммита ШОС российская делегация отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита Путина в Китай.
«В начале состоятся переговоры глав государств в расширенном составе», — подчеркнул Ушаков.
Во встрече примут участие члены правительства, сотрудники администрации президента, руководители федеральных служб, главы корпораций и несколько представителей бизнеса.
Естественно, участники обсудят состояние и перспективы сотрудничества в различных областях, лидеры пройдутся по наиболее важным глобальным и региональным проблемам.
Юрий Ушаков
После лидеры двух государств передут к узкой части переговоров в формате «один плюс четыре». С президентом России на встречу с лидером КНР прибудут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы администрации Максим Орешкин. Ушаков добавил, что четвертым сопровождающим станет сам.
«Очень важная беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе», — добавил он.
Представитель Кремля добавил, что Путин пообещал поделиться с китайским лидером подробностями встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске. Также участники встречи обсудят ситуацию на Украине.
На военном параде в Пекине президент России сядет по правую руку от китайского лидера на главной трибуне.
Из Китая Путин отправится во Владивосток для участия в X Восточном экономическом форуме.