Песков высказался о выборах в Армении

Кремль ждет, когда Армения огласит окончательные результаты выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, в Кремле внимательно следят за сообщениями, которые появляются вокруг избирательного процесса в республике.

«В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российская сторона будет строить отношения с Арменией на основе реальных шагов ее руководства. По мнению дипломата, общество в республике сильно поляризовано, поэтому нельзя принимать стратегические решения без учета различных мнений. Захарова добавила, что в выборы в Армении вмешивались представители Запада.