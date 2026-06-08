МИД России описал дальнейшую линию взаимоотношений с Арменией

Дальнейшие взаимоотношения с Арменией будут строиться на основе реальных шагов ее руководства. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«В Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении. Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания», — подчеркнула она.

Захарова выразила надежду, что власти страны будут руководствоваться прежде всего национальными интересами.

По предварительным данным, после обработки 100% бюллетеней правящая партия «Гражданский договор» набрала менее 50% голосов. Однако ее лидер Никол Пашинян уже заявил о своей победе и сообщил, что сам определит состав правительства.