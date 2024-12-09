Песков высказался о будущем российских военных баз в Сирии

Пока рано делать выводы о будущем российских военных баз в Сирии, этот вопрос станет предметом обсуждения с новыми властями страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщили «Известия» .

«Сейчас мы видим, что такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности, поэтому, конечно, потребуется и время и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью», — сказал он.

Как уточнил пресс-секретарь, российская сторона активно взаимодействует с Турцией и другими государствами по поводу ситуации в Сирии. По его словам, Россия продолжит диалог и будет анализировать все, что происходит в Арабской Республике.

Сирийская оппозиция взяла под свой контроль Пальмиру, Идлиб, окрестности Хомса и Дамаск. Президента Сирии Башара Асада сложил свои полномочия. Ранее сообщалось о гибели политика, но затем стало известно, что он прибыл в Москву.

Оказалось, что решение о предоставлении политического убежища сирийскому лидеру принял лично Владимир Путин. Научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин предположил, что российская сторона не выдаст Асада, его ждет почетная старость в стране.