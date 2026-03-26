Песков выразил надежду на скорейшее прекращение боев на Ближнем Востоке

Песков: война на Ближнем Востоке пошла по худшему сценарию для мировой экономики

Москва надеется на скорое прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и переход ситуации в мирное русло. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ИС «Вести» .

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что будет дальше. Пока можно констатировать, что ситуация развивается по худшему сценарию», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия с самого начала говорила о рисках силового сценария в регионе. Разрастание конфликта может привести к серьезным последствиям не только для Ближнего Востока, но и для всего мира.

«Эту войну нужно остановить», — отметил пресс-секретарь.

Представитель Кремля подчеркнул, что последствия для мировой экономики пока сложно просчитать, однако вряд ли речь идет о позитивном сценарии.

На данный момент география конфликта расширилась, а после прекращение боев странам региона предстоит заново выстраивать собственную линию безопасности.

Песков также выразил надежду, что сообщения о продолжающихся переговорах соответствуют действительности. По его словам, любые шаги, которые могут помочь установлению мира, заслуживают полной поддержки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия еще не выступала посредником в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.