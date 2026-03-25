Песков: Россия пока не выступала посредником в иранском урегулировании

Россия еще не выступала посредником в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом.

«Пока никаких посреднических, скажем так, услуг наших востребовано не было», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран открыл огонь по территориям еврейского государства, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Ранее Песков заявил, что Москва крайне негативно воспримет возможное распространение иранского конфликта на акваторию Каспийского моря.