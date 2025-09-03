Песков выразил надежду, что Трамп говорил о «заговорах» в переносном смысле

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами выразил надежду на то, что американский лидер Дональд Трамп заявил о «заговорах» в переносном смысле. Его процитировало РИА «Новости» .

«Будем надеться, что речь шла в каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строил», — сказал Песков.

Ранее Трамп попросил председателя Китая Си Цзиньпина передать привет его российскому коллеге Владимиру Путину и главе КНДР Ким Чен Ыну. Он попросил сделать это во время участия в «заговоре против США».

Также Трамп отметил, что Америка помогла Китаю стать свободным от враждебного иностранного захватчика, а многие американцы погибли ради победы и славы КНР. В конце глава Штатов пожелал Си и китайскому народу «великолепного и незабываемого праздника».