Стала известна дата новой встречи делегаций России и Украины

ТАСС: Россия и Украина могут встретиться в Стамбуле 24–25 июля

Новый раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле может состояться 24–25 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Идет согласование», — заявил собеседник агентства.

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил планы на новую встречу. Он рассказал, что украинские переговорщики во главе с Рустемом Умеровым, теперь занимающим должность секретаря СНБО, хотят провести минимум еще один обмен пленными с Россией.

Кроме того, по его словам, на повестке переговоров будет и подготовка его встречи с Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле позитивно отнеслись к желанию украинской стороны активизировать переговоры. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в третьем раунде сторонам необходимо будет обсудить меморандумы по урегулированию.